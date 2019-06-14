В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за эпидемии кори

Новости США. На фоне продолжающейся эпидемии кори в США в штате Нью-Йорк отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь родители школьников могут отказаться от вакцинации детей лишь по медицинским показаниям.