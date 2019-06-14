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В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за эпидемии кори

14 июня 2019 14:43
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Новости США. На фоне продолжающейся эпидемии кори в США в штате Нью-Йорк отменили освобождение от прививок из-за религиозных взглядов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за эпидемии кори-1

Теперь родители школьников могут отказаться от вакцинации детей лишь по медицинским показаниям.

В Нью-Йорке отменили освобождение от прививок из-за эпидемии кори-4

Напомним, Нью-Йорк стал эпицентром вспышки вируса, которая продолжается уже 9-й месяц. За это время число заболевших превысило 800 человек, при этом ньюйоркцы заразили жителей ещё 4-х штатов.

# Вирусные заболевания # Фотофакт

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