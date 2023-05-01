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Первомай в Европе. Во Франции профсоюзы готовятся к самой массовой акции протеста за последние десятилетия

01 мая 2023 08:39
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Новости Франции. В странах так называемой зрелой демократии Первомай используют как повод найти справедливость. Несогласие с политикой властей приводит к уличным акциям протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Первомай в Европе. Во Франции профсоюзы готовятся к самой массовой акции протеста за последние десятилетия-1

Так, во Франции профсоюзы готовятся к самой массовой манифестации за последние десятилетия. Участие в ней, по данным активистов, намерены принять до 1,5 миллиона жителей. В крупных городах уже усилен полицейский контроль. Следить за порядком во Франции сегодня будут 12 тысяч жандармов, из них почти половина – в столице. Всего по стране заявлено около 300 манифестаций.  

Первомай в Европе. Во Франции профсоюзы готовятся к самой массовой акции протеста за последние десятилетия-4

Напомним, накануне урон от протестов оценили более чем в 1,5 миллиона евро. Четвертый месяц жители Франции выступают против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет.  

# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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