Первомай в Европе. Во Франции профсоюзы готовятся к самой массовой акции протеста за последние десятилетия

Новости Франции. В странах так называемой зрелой демократии Первомай используют как повод найти справедливость. Несогласие с политикой властей приводит к уличным акциям протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, во Франции профсоюзы готовятся к самой массовой манифестации за последние десятилетия. Участие в ней, по данным активистов, намерены принять до 1,5 миллиона жителей. В крупных городах уже усилен полицейский контроль. Следить за порядком во Франции сегодня будут 12 тысяч жандармов, из них почти половина – в столице. Всего по стране заявлено около 300 манифестаций.