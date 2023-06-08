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Патрушев: США оказывают огромное давление на бывшие республики СССР для разрушения отношений

08 июня 2023 11:26
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США оказывают невиданное доселе давление на бывшие советские республики с целью разрушить конструктивные взаимоотношения между государствами, ранее входившими в СССР. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Патрушев сделал свое заявление на встрече с секретарями советов безопасности ОДКБ и Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске. 

Он также обратил внимание, что основная цель США – уничтожить конструктивные связи, помешать интеграционным процессам в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Патрушев подчеркнул, что англосаксы стремятся втянуть в сферу своего влияния как можно больше государств путем шантажа, обмана и угроз, не считаясь с интересами этих государств.

# Международная политика # Николай Патрушев # Александр Лукашенко

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