Патрушев: США оказывают огромное давление на бывшие республики СССР для разрушения отношений

США оказывают невиданное доселе давление на бывшие советские республики с целью разрушить конструктивные взаимоотношения между государствами, ранее входившими в СССР. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщает РИА Новости.

Патрушев сделал свое заявление на встрече с секретарями советов безопасности ОДКБ и Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

Он также обратил внимание, что основная цель США – уничтожить конструктивные связи, помешать интеграционным процессам в СНГ, ЕАЭС и ОДКБ. Патрушев подчеркнул, что англосаксы стремятся втянуть в сферу своего влияния как можно больше государств путем шантажа, обмана и угроз, не считаясь с интересами этих государств.