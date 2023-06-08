При обстреле ВСУ пункта эвакуации в Голой Пристани погибли мирные жители

Украинские военные ударили по пункту сбора для эвакуации мирных жителей из Голой Пристани под Херсоном. Погибли два человека, пишет РИА Новости.

Сообщается, что среди жертв обстрела есть беременная женщина. ВСУ нанесли удар по территории населенного пункта в четверг, 8 июня. Украинские военные обстреляли место сбора для эвакуации людей. Население перемещают в безопасные зоны после подтоплений в результате подрыва Каховской ГЭС.

В ночь на 6 июня ВСУ нанесли удар по гидроэлектростанции. В результате произошедшего началось подтопление населенных пунктов. Сложная ситуация сохраняется в Алешках и Голой Пристани, где уровень воды достиг двенадцати метров.