Пхеньян запустил две баллистические ракеты в ответ на учения Южной Кореи и США

Южная Корея и США начали командно-штабные учения «Щит свободы». В течение 11 дней военные двух стран будут отрабатывать вероятные сценарии по отражению ракетно-ядерного нападения Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В это же время пройдут еще около 20 маневров, в которых американские и южнокорейские подразделения будут оттачивать навыки морского десантирования и организовывать оборону на земле и воздухе. В учениях задействуют и атомный авианосец ВМС США. На такую военную активность уже отреагировал Пхеньян. Северокорейские военные запустили две баллистические ракеты с подводной лодки.