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Пхеньян запустил две баллистические ракеты в ответ на учения Южной Кореи и США

13 марта 2023 13:23
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Южная Корея и США начали командно-штабные учения «Щит свободы». В течение 11 дней военные двух стран будут отрабатывать вероятные сценарии по отражению ракетно-ядерного нападения Северной Кореи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пхеньян запустил две баллистические ракеты в ответ на учения Южной Кореи и США-1

В это же время пройдут еще около 20 маневров, в которых американские и южнокорейские подразделения будут оттачивать навыки морского десантирования и организовывать оборону на земле и воздухе. В учениях задействуют и атомный авианосец ВМС США. На такую военную активность уже отреагировал Пхеньян. Северокорейские военные запустили две баллистические ракеты с подводной лодки.

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# Военные учения # Фотофакт

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