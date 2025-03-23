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Папа Римский впервые появился на публике за последние пять недель болезни

23 марта 2025 13:38
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Папу Римского Франциска выписали из больницы после пяти недель тяжелого лечения от воспаления легких, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Понтифик впервые за полтора месяца появился перед публикой и благословил верующих из окна своей палаты.

Папа Римский впервые появился на публике за последние пять недель болезни-2

Затем он направится в Ватикан, где его ждет длительная реабилитация. Напомним, Папу Римского госпитализировали 14 февраля после остановки дыхания из-за обострения двусторонней пневмонии. В больнице понтифик перенес два критических приступа, которые угрожали его жизни. Ранее Ватикан сообщил, что Папе придется заново учиться говорить. Несмотря на всякого рода слухи, по официальной версии, Папа Римский не собирается отрекаться от престола и будет далее возглавлять Католическую церковь пожизненно.

# Папа Римский

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