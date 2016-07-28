Папа Римский потерял сознание перед мессой в Польше

Новости Польши. Папа Римский Франциск потерял сознание перед началом мессы, проходившей в польском городе Ченстохова.

Группа священников немедленно помогла ему подняться.

Понтифик не только завершил службу, но также обратился к пастве с речью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Святой Престол позднее выступил с разъяснением, что всему причиной усталость и жаркая погода, а Папа, несмотря на свои 85, чувствует себя прекрасно и менять график пребывания в Польше не намерен.

Франциск прибыл в Краков накануне, чтобы принять участие во Всемирном дне молодежи.