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Падение уровня жизни в Великобритании уже почувствовали на себе несколько миллионов семей

19 июля 2022 13:49
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Новости Великобритании. Реальные доходы британцев упали почти на 3 %, что стало самым высоким показателем за 20 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Падение уровня жизни в Великобритании уже почувствовали на себе несколько миллионов семей-1

Об этом 19 июля 2022 года сообщило Национальное статистическое бюро. Зарплаты жителей королевства уже не успевают за постоянно растущими ценами. И процесс этот идет гораздо быстрее, чем ожидали экономисты. Уровень инфляции в Великобритании достиг 9 %, побив 40-летний рекорд. Только за месяц стоимость товаров и продуктов там выросла на 2,5 %. Падение уровня жизни уже почувствовали на себе несколько миллионов семей.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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