Падение уровня жизни в Великобритании уже почувствовали на себе несколько миллионов семей

Новости Великобритании. Реальные доходы британцев упали почти на 3 %, что стало самым высоким показателем за 20 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом 19 июля 2022 года сообщило Национальное статистическое бюро. Зарплаты жителей королевства уже не успевают за постоянно растущими ценами. И процесс этот идет гораздо быстрее, чем ожидали экономисты. Уровень инфляции в Великобритании достиг 9 %, побив 40-летний рекорд. Только за месяц стоимость товаров и продуктов там выросла на 2,5 %. Падение уровня жизни уже почувствовали на себе несколько миллионов семей.