Прямой эфир

ОПЕК второй месяц подряд снижает прогноз роста мирового спроса на нефть

12 июня 2026 08:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К мировым новостям. ОПЕК второй месяц подряд корректирует в сторону понижения прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году. В ежемесячном отчете по рынку нефти, опубликованном накануне в Вене, организация уточнила свои оценки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ОПЕК второй месяц подряд снижает прогноз роста мирового спроса на нефть-2

Согласно новым данным, глобальный спрос на нефть вырастет на 970 тысяч баррелей в сутки относительно уровня 2025 года. Это заметно ниже предыдущих прогнозов: так, в майском отчете фигурировала цифра в миллион 170 тысяч баррелей. Основной причиной пересмотра прогноза стали сниженные ожидания по спросу со стороны стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Эксперты связывают это с замедлением деловой активности в данных регионах.

# Экономический кризис

Другие новости рубрики

Все новости
Рост числа электромобилей и нагрузка на заводы перегружают энергосистему в Нидерландах
12 июня 2026 08:10

Рост числа электромобилей и нагрузка на заводы перегружают энергосистему в Нидерландах

Бронетанковая бригада Германии проводит учения в Литве с применением более 300 БПЛА
12 июня 2026 07:02

Бронетанковая бригада Германии проводит учения в Литве с применением более 300 БПЛА

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек
11 июня 2026 11:30

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек