ОПЕК второй месяц подряд снижает прогноз роста мирового спроса на нефть

К мировым новостям. ОПЕК второй месяц подряд корректирует в сторону понижения прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году. В ежемесячном отчете по рынку нефти, опубликованном накануне в Вене, организация уточнила свои оценки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно новым данным, глобальный спрос на нефть вырастет на 970 тысяч баррелей в сутки относительно уровня 2025 года. Это заметно ниже предыдущих прогнозов: так, в майском отчете фигурировала цифра в миллион 170 тысяч баррелей. Основной причиной пересмотра прогноза стали сниженные ожидания по спросу со стороны стран, не входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития. Эксперты связывают это с замедлением деловой активности в данных регионах.