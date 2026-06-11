Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек

Число жертв разрушительного землетрясения на юге Филиппин возросло до 45 человек. Ранения получили более 630 жителей, еще 17 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Число жертв разрушительного землетрясения на юге Филиппин возросло до 45 человек. Ранения получили более 630 жителей, еще 17 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Повреждено около трех тысяч жилых домов. В наиболее пострадавшие районы филиппинская армия направила дополнительные поисково-спасательные бригады. Продолжается разбор завалов. Мощный подземный толчок магнитудой 7,8 баллов произошел 8 июня у южного побережья архипелага. Землетрясение спровоцировало цунами. Высота волн достигала метра. Следом регион накрыла серия сильнейших афтершоков. Зафиксированы сотни повторных ударов стихии.