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Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек

11 июня 2026 11:30
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Число жертв разрушительного землетрясения на юге Филиппин возросло до 45 человек. Ранения получили более 630 жителей, еще 17 числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек-2

Повреждено около трех тысяч жилых домов. В наиболее пострадавшие районы филиппинская армия направила дополнительные поисково-спасательные бригады. Продолжается разбор завалов. Мощный подземный толчок магнитудой 7,8 баллов произошел 8 июня у южного побережья архипелага. Землетрясение спровоцировало цунами. Высота волн достигала метра. Следом регион накрыла серия сильнейших афтершоков. Зафиксированы сотни повторных ударов стихии.

# Землетрясение

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