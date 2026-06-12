Прямой эфир

Бронетанковая бригада Германии проводит учения в Литве с применением более 300 БПЛА

12 июня 2026 07:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бронетанковая бригада Германии впервые отрабатывает ведение боя на территории Литвы: на полигоне Пабраде стартовала основная фаза учений. Они проходят всего в 15 километрах от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бронетанковая бригада Германии проводит учения в Литве с применением более 300 БПЛА -2

Участвуют около 3 тысяч военнослужащих из 8 стран НАТО, преимущественно – солдаты Бундесвера. Ключевая особенность учений – массовое применение беспилотников: задействовано более 300 дронов. Также к маневрам привлекли артиллерию, боевые вертолеты, танки и бронемашины пехоты. До конца 2027 года Берлин планирует полностью развернуть эту бригаду в Литве.

# Военные учения

Другие новости рубрики

Все новости
Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек
11 июня 2026 11:30

Число жертв землетрясения на юге Филиппин увеличилось до 45 человек

В столице Боливии проходит масштабная акция протеста
11 июня 2026 07:55

В столице Боливии проходит масштабная акция протеста

США и Иран обменялись новыми авиаударами
11 июня 2026 07:55

США и Иран обменялись новыми авиаударами