Бронетанковая бригада Германии проводит учения в Литве с применением более 300 БПЛА

Бронетанковая бригада Германии впервые отрабатывает ведение боя на территории Литвы: на полигоне Пабраде стартовала основная фаза учений. Они проходят всего в 15 километрах от границы с Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участвуют около 3 тысяч военнослужащих из 8 стран НАТО, преимущественно – солдаты Бундесвера. Ключевая особенность учений – массовое применение беспилотников: задействовано более 300 дронов. Также к маневрам привлекли артиллерию, боевые вертолеты, танки и бронемашины пехоты. До конца 2027 года Берлин планирует полностью развернуть эту бригаду в Литве.