Около 300 жителей эвакуировали из-за лесных пожаров на границе Франции и Испании

Пожар на границе Франции и Испании уничтожил более тысячи гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борьбу с огнем брошены 500 специалистов. Пока противостоять стихии не удается. Напомним, возгорание началось накануне на французской территории, после пламя перекинулось на испанскую Каталонию. В результате около 300 местных жителей эвакуированы. В зоне бедствия приостановлено железнодорожное сообщение, перекрыты автодороги.