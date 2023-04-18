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Около 300 жителей эвакуировали из-за лесных пожаров на границе Франции и Испании

18 апреля 2023 20:48
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Пожар на границе Франции и Испании уничтожил более тысячи гектаров леса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Около 300 жителей эвакуировали из-за лесных пожаров на границе Франции и Испании-1

На борьбу с огнем брошены 500 специалистов. Пока противостоять стихии не удается. Напомним, возгорание началось накануне на французской территории, после пламя перекинулось на испанскую Каталонию. В результате около 300 местных жителей эвакуированы. В зоне бедствия приостановлено железнодорожное сообщение, перекрыты автодороги.

# Пожары # Фотофакт

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