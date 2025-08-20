Около 10 стран хотят направить войска в Украину – Bloomberg

Порядка 10 стран выражают готовность направить войска на территорию Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Воинские контингенты могут быть предоставлены Киеву как возможные гарантии безопасности. Какие именно государства выступили с подобной инициативой в материале не указано.

Известно, что первый этап указанных гарантий безопасности подразумевает обучение военнослужащих ВСУ.

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