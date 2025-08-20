Прямой эфир

Около 10 стран хотят направить войска в Украину – Bloomberg

20 августа 2025 08:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Около 10 стран хотят направить войска в Украину – Bloomberg-0

Порядка 10 стран выражают готовность направить войска на территорию Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

Воинские контингенты могут быть предоставлены Киеву как возможные гарантии безопасности. Какие именно государства выступили с подобной инициативой в материале не указано. 

Известно, что первый этап указанных гарантий безопасности подразумевает обучение военнослужащих ВСУ.

Читайте также:

Трамп исключил отправку американских войск в Украину в период своего президентства

Франция, Германия и Британия хотят разместить войска в Украине – Трамп

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Угроза третьей мировой войны отступила – Трамп
20 августа 2025 07:52

Угроза третьей мировой войны отступила – Трамп

Маск приостанавливает создание новой партии, чтобы не навредить республиканцам – WSJ
20 августа 2025 07:31

Маск приостанавливает создание новой партии, чтобы не навредить республиканцам – WSJ

В Пакистане за трое суток 358 человек стали жертвами наводнений в результате дождей
20 августа 2025 07:10

В Пакистане за трое суток 358 человек стали жертвами наводнений в результате дождей