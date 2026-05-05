Власти Литвы, которые тратят миллиарды евро на военные расходы, не могут найти средств на решение транспортных проблем. Так, железные дороги в Прибалтийской республике полностью разрушены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С таким громким и скандальным заявлением выступил профсоюз железнодорожников. Там сообщили, что вся инфраструктура отрасли приходит в негодность по одной и очень важной причине – отсутствие должного финансирования и инвестиций. Что уже привело к череде крупных аварий на железной дороге. Так, 3 мая в Каунасском районе с рельсов сошел товарный поезд, следовавший в Германию. А 1 мая в другом районе опрокинулись несколько вагонов со щебнем. И в профсоюзе считают – если ситуацию не исправить, то железная дорога может стать опасной и подобные катастрофы будут происходить постоянно.

Станислав Федаравичюс, председатель профсоюза железнодорожников Литвы «Солидарность»:

Можно сказать, что железная дорога сейчас полностью разрушена и ситуация будет только ухудшаться. Серьезные инвестиции следовало сделать гораздо раньше – за неделю ничего не сделаешь, рельсы и дороги нужно поддерживать постоянно год за годом.

Еще одна проблема недостатка финансирования, по словам главы профсоюза – дефицит кадров. На оставшихся сотрудников легла непосильная нагрузка. Они вынуждены работать буквально по 24 часа в сутки, хотя должны – 12.