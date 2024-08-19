Оборонные расходы довели Эстонию до экономического краха

Прежде всего, Таллин не обошла военная истерия Запада и Прибалтики в частности. В Эстонии решили наладить собственное производство боеприпасов. Ожидается, что запустят его уже в начале следующего года. Ранее в стране уже пытались реализовать крупные проекты такого плана: например, построить военно-промышленный комплекс, однако реализовать задуманное так и не удалось. Помимо этого, дорого Эстонии обошлось и решение закрыть границы. Это привело к прекращению торговли с важными партнерами, Беларусью и Россией.