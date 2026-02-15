Обама заявил, что верит в существование инопланетян

Экс-лидер США Барак Обама рассказал, что верит в существование инопланетян, но не видел их и не верит, что они скрыты на базе «Зона 51». Об этом пишите ТАСС.

По его словам, не существует никакого подземного объекта для хранения инопланетян, в противном случае президент США знал бы об этом.

«Подземное сооружение не существует, если только нет какого-то огромного заговора, скрывшего это от президента США», – сказал он.

«Зона 51» – это часть военного учебного центра в Неваде. Официально объект носит название Грум-Лейк, доступ туда закрыт, территория охраняется.

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