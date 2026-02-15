НАБУ подтвердило задержание бывшего министра энергетики Украины

В Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) подтвердили факт задержания бывшего министра энергетики и главы Минюста Германа Галущенко при попытке покинуть страну. Об этом пишет ТАСС.

По информации НАБУ, экс-чиновник был задержан на границе в рамках расследования дела Midas с участием бизнесмена Тимура Миндича. В бюро отметили, что в данный момент проводятся неотложные следственные действия.

По информации СМИ, Галущенко сняли с поезда в ночь на 15 февраля.

Депутат Рады Ярослав Железняк отметил, что бывший министр имел право уехать, так как у него трое малолетних детей, а задержание связано именно с уголовным преследованием.

Галущенко руководил министерством энергетики с 2021 по 2025 год, затем недолго занимал пост министра юстиции и был уволен на фоне коррупционного скандала.

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