Железняк: экс-министр энергетики Украины был снят с поезда по запросу НАБУ и САП

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что задержание экс-министра энергетики Германа Галущенко на границе произошло по запросу антикоррупционных органов НАБУ и САП. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, основанием стали не ограничения на выезд, а действия правоохранителей.

Ранее Галущенко сняли с поезда при попытке покинуть страну. Железняк отметил, что у бывшего министра трое несовершеннолетних детей, поэтому право на выезд у него было, и задержание связано исключительно с уголовным преследованием.

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