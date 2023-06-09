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Нью-Йорк стал городом с самым грязным воздухом

09 июня 2023 07:26
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Новости США. Нью-Йорк возглавил мировой рейтинг городов с самым грязным воздухом. Причиной стали пожары в Канаде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нью-Йорк стал городом с самым грязным воздухом-1

В одной из крупнейших финансовых столиц мира фиксируется худшее качество воздуха за последние 60 лет. Но мэр города предупредил, что обстановка еще усугубится. В последние дни резко увеличилось число обращений в больницы города пациентов с астмой, сердечными приступами и инсультами. А также с раздражением глаз, кожным зудом и сыпью. На этом фоне власти призвали граждан ходить по улицам в масках. Лесные пожары в Канаде бушуют на протяжении нескольких недель. Многие очаги возгорания не удается взять под контроль.

# Пожар # Новости США # Фотофакт

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