Нью-Йорк стал городом с самым грязным воздухом

В одной из крупнейших финансовых столиц мира фиксируется худшее качество воздуха за последние 60 лет. Но мэр города предупредил, что обстановка еще усугубится. В последние дни резко увеличилось число обращений в больницы города пациентов с астмой, сердечными приступами и инсультами. А также с раздражением глаз, кожным зудом и сыпью. На этом фоне власти призвали граждан ходить по улицам в масках. Лесные пожары в Канаде бушуют на протяжении нескольких недель. Многие очаги возгорания не удается взять под контроль.