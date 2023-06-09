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Экс-генерал США Ходжес: ради захвата Крыма киевский режим будет убивать россиян

09 июня 2023 07:05
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Для захвата Крыма киевский режим готов на массовые убийства россиян. Об этом заявил бывший главнокомандующий американской армией в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, информирует РИА Новости со ссылкой на Telegraph. 

Генерал убежден, что для достижения целей власти Киева готовы  убить каждого россиянина в Крыму. Он отметил, что захват полуострова для Украины – возможность вытеснить флот РФ из центральной и западной части Черного моря, открыв доступ из Одессы к мировым торговым путям. 

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что Запад требует от киевских властей наступательных действий с целью оккупации территорий РФ. В Кремле сообщали, что попытки атак на Крым со стороны ВСУ будут означать эскалацию конфликта. Такие нападения будут пресекаться с использованием любых видов российского оружия. 

# Международная политика

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