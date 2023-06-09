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МИД Швейцарии против выделения Украине очередной финансовой помощи

09 июня 2023 06:34
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Новости Швейцарии. Национальный совет Швейцарии выступил против выделения Украине очередной финансовой помощи. Речь шла о 5,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД Швейцарии против выделения Украине очередной финансовой помощи-1

Инициативу, внесенную на рассмотрение одной из парламентских комиссий, также не поддержал глава МИД Швейцарии. Он отметил, что правительство страны уже сформировало три пакета помощи населению Украины, а также активно занимается приемом беженцев. Ранее в парламенте Швейцарии не нашла поддержки инициатива отправить для ВСУ оружие. Нейтральный статус страны не предусматривает такие поставки.

# Международная политика # Фотофакт

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