МИД Швейцарии против выделения Украине очередной финансовой помощи

Новости Швейцарии. Национальный совет Швейцарии выступил против выделения Украине очередной финансовой помощи. Речь шла о 5,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Швейцарии. Национальный совет Швейцарии выступил против выделения Украине очередной финансовой помощи. Речь шла о 5,5 миллиарда долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Инициативу, внесенную на рассмотрение одной из парламентских комиссий, также не поддержал глава МИД Швейцарии. Он отметил, что правительство страны уже сформировало три пакета помощи населению Украины, а также активно занимается приемом беженцев. Ранее в парламенте Швейцарии не нашла поддержки инициатива отправить для ВСУ оружие. Нейтральный статус страны не предусматривает такие поставки.