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Крупнейшие учения ВВС НАТО нарушат спокойствие немцев

09 июня 2023 07:09
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Новости Германии. Ущерб окружающей среде и хаос в авиасообщении. Крупнейшие военно-воздушные учения НАТО нарушат спокойствие немцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Крупнейшие учения ВВС НАТО нарушат спокойствие немцев-1

Уже через несколько дней в Германии начнутся маневры «Воздушный защитник – 2023», в которых примут участие 25 стран. Поскольку масштабные учения затронут большую часть воздушного пространства страны, местным жителям следует приготовиться к шуму, загрязнению окружающей среды миллионами литров топлива, а также отменам и задержкам рейсов. Кроме того, задействуют авиабазы в Нидерландах и Чехии. Как завили в НАТО, маневры носят оборонительный характер и не направлены против России.

# НАТО # Новости Германии # Фотофакт

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