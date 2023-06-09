Крупнейшие учения ВВС НАТО нарушат спокойствие немцев

Уже через несколько дней в Германии начнутся маневры «Воздушный защитник – 2023», в которых примут участие 25 стран. Поскольку масштабные учения затронут большую часть воздушного пространства страны, местным жителям следует приготовиться к шуму, загрязнению окружающей среды миллионами литров топлива, а также отменам и задержкам рейсов. Кроме того, задействуют авиабазы в Нидерландах и Чехии. Как завили в НАТО, маневры носят оборонительный характер и не направлены против России.