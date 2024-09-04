Новый сезон КХЛ. «Локомотив» обыграл действующего чемпиона

Стартовал новый сезон Континентальной хоккейной лиги. Поединок между финалистами прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлургом» и «Локомотивом» состоялся в Магнитогорске. Финальный счет 3:2 в пользу «Локо».

«Железнодорожники» вели игру активно, отправив в ворота «Магнитки» 3 шайбы. Отличились у гостей Артур Каюмов, Никита Кирьянов и Максим Шалунов. К концу схватки «Металлург», пытаясь отыграться, смог забросить две шайбы в ворота «железнодорожников». Отметились заброшенными шайбами у хозяев поля Дмитрий Силантьев и Люк Джонсон.

Победа принесла ярославцам два очка в новом сезоне КХЛ.