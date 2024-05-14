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Новые военные учения анонсировали в Латвии – о числе солдат и техники умалчивается

14 мая 2024 16:49
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В учениях НАТО используют наступательное оружие, поэтому любые заявления западных политиков о мире выглядят, мягко говоря, лицемерно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые военные учения анонсировали в Латвии – о числе солдат и техники умалчивается-1

В Латвии анонсировали новые военные маневры, которые стартуют уже в эту субботу, 18 мая. Тренировки пройдут сразу в нескольких местах: на Адажском полигоне и в восточной части страны. Поэтому жителей призывают не паниковать при виде передвижения солдат и техники за пределами военных полигонов. Отмечается, что целью учений станет проверка боевой готовности, а вот о числе военнослужащих и техники, которую планируется для этого задействовать, информации нет.

Напомним о тесных союзнических отношениях Прибалтики и НАТО – в Латвии планируют построить крупнейший в регионе полигон для тренировки бригады Альянса. Идея появилась еще два года назад, однако денег на проект так и не нашлось. Стоимость объекта – около 700 миллионов долларов. Изначально его планировали сдать в 2026 году, но пока воплощать в жизнь замысел не начали.

# Военные учения

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