Новые протесты во Франции. Активисты выступили против строительства сельхозводохранилища

Новости Франции. Не успела Франция восстановиться после митингов против пенсионной реформы, как страну снова охватили демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На этот раз активисты выступают против появления крупного сельскохозяйственного водохранилища. Его строительство запланировано в Сент-Солине, где и собрались протестующие. Мирного митинга уже не получилось. Демонстранты подожгли полицейский автомобиль. В результате, чтобы усмирить активистов, правоохранители применили слезоточивый газ. Сейчас на месте работают около 3 тысяч полицейских.