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Новые протесты во Франции. Активисты выступили против строительства сельхозводохранилища

25 марта 2023 17:12
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Новости Франции. Не успела Франция восстановиться после митингов против пенсионной реформы, как страну снова охватили демонстрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые протесты во Франции. Активисты выступили против строительства сельхозводохранилища-1

На этот раз активисты выступают против появления крупного сельскохозяйственного водохранилища. Его строительство запланировано в Сент-Солине, где и собрались протестующие. Мирного митинга уже не получилось. Демонстранты подожгли полицейский автомобиль. В результате, чтобы усмирить активистов, правоохранители применили слезоточивый газ. Сейчас на месте работают около 3 тысяч полицейских.

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# Акции протеста # Новости Франции # Фотофакт

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