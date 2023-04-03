Новые подробности убийства Владлена Татарского. Задержан ещё один участник преступления

Новости России. Новые подробности убийства военного корреспондента в Санкт-Петербурге Владлена Татарского. Задержан еще один участник преступления. Это мужчина, в чьей квартире после взрыва скрывалась Дарья Трепова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее она признала свою причастность к случившемуся. Подозреваемая подтвердила, что именно она пронесла в кафе статуэтку, которая потом взорвалась. Также стало известно, что спланировали теракт на Университетской набережной спецслужбы Украины с помощью «Фонда борьбы с коррупцией».