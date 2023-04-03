Новые подробности убийства Владлена Татарского. Задержан ещё один участник преступления
Новости России. Новые подробности убийства военного корреспондента в Санкт-Петербурге Владлена Татарского. Задержан еще один участник преступления. Это мужчина, в чьей квартире после взрыва скрывалась Дарья Трепова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ранее она признала свою причастность к случившемуся. Подозреваемая подтвердила, что именно она пронесла в кафе статуэтку, которая потом взорвалась. Также стало известно, что спланировали теракт на Университетской набережной спецслужбы Украины с помощью «Фонда борьбы с коррупцией».
Напомним, всего в результате взрыва пострадали 33 человека, 8 из них в тяжелом состоянии. Случившееся признали терактом. Под личный контроль расследование резонансного дела взял глава Следственного комитета России.
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