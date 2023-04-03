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США ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели

03 апреля 2023 18:21
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Сегодня, третьего апреля, в Сети появилась новость, что ожидается контрнаступление Вооруженных сил Украины в ближайшие недели.

Такое заявление сделала постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулиан Смит, пишет ТАСС.

США ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели -1

Фото: pixabay.com

Напомним, ранее многие эксперты заявляли, что киевские силовики будут проводить контрнаступление не только сухопутными войсками. Ожидается атака и на водных частях местности.

# Международная политика # Фотофакт

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