США ожидают контрнаступление ВСУ в ближайшие недели

Такое заявление сделала постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулиан Смит, пишет ТАСС.

Сегодня, третьего апреля, в Сети появилась новость, что ожидается контрнаступление Вооруженных сил Украины в ближайшие недели.

Напомним, ранее многие эксперты заявляли, что киевские силовики будут проводить контрнаступление не только сухопутными войсками. Ожидается атака и на водных частях местности.