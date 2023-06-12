Новости Израиля. К летнему сезону. Новое средство от комаров разработали в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые утверждают, 99 % москитов не осмелятся даже приблизиться к тому, кто нанес спрей. На разработку вещества ушло около трех лет.

Джонатан Бобот, исследователь:

Мы разработали новый природный спрей, который действует на большом расстоянии. Он намного эффективнее других средств, которые работают точечно.