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Новое средство от комаров разработали в Израиле

12 июня 2023 09:44
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Новости Израиля. К летнему сезону. Новое средство от комаров разработали в Израиле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ученые утверждают, 99 % москитов не осмелятся даже приблизиться к тому, кто нанес спрей. На разработку вещества ушло около трех лет.

Новое средство от комаров разработали в Израиле-1

Джонатан Бобот, исследователь:
Мы разработали новый природный спрей, который действует на большом расстоянии. Он намного эффективнее других средств, которые работают точечно.

Новое средство от комаров разработали в Израиле-4

Правда, доступно к покупке новое средство от комаров будет только в следующем году. И это в лучшем случае. Еще предстоит немало согласований, но ученые намерены довести дело до конца.

# Насекомые # Новости Израиля # Фотофакт

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