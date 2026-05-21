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В небе над Литвой пропал нарушивший границу беспилотник

21 мая 2026 10:22
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В Литве несмотря на все усилия Министерства обороны до сих пор не могут найти беспилотник, который накануне загнал все правительство в убежище и приостановил работу Вильнюсского аэропорта, а в стране была объявлена воздушная тревога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона.

В небе над Литвой пропал нарушивший границу беспилотник-2

При этом критической ситуации можно было избежать: белорусская сторона сработала на опережение и заблаговременно предупредила соседей о приближении воздушного объекта. Однако система ПВО Литвы оказалась абсолютно бессильной и попросту проспала угрозу, несмотря на точные данные из Минска.

Сейчас литовское военное ведомство проводит масштабную армейскую операцию по обнаружению нарушителя воздушных границ. В безуспешных поисках задействованы военная полиция, вертолеты и более сотни солдат, однако никаких результатов прочесывание местности до сих пор не принесло. Чтобы замаскировать очевидное бессилие, власти Литвы уже готовят оправдательную версию: якобы беспилотник мог так же незаметно и благополучно покинуть воздушное пространство республики, улетев в другую страну.

В небе над Литвой пропал нарушивший границу беспилотник-4

Вильмантас Виткаускас, глава Национального центра управления кризисами:
Объект исчез с радаров. Было ли это связано с тем, что произошло снижение и беспилотник улетел в другую страну, или же он разбился, мы пока не можем ответить, мы ждем данных от нашей армии. Мы должны понимать, что в мирное время такие объекты уничтожаются только при визуальном контакте.

Впрочем, странности с дронами в Литве начались задолго до инцидента 20 мая. Буквально в минувшее воскресенье в воздушное пространство страны беспрепятственно зашел и рухнул украинский беспилотник со взрывчаткой. Этот инцидент окончательно подорвал репутацию министра обороны. Для экстренного разбора полетов премьер-министр созвал заседание Комиссии по национальной безопасности, однако выработать эффективные решения чиновники так и не смогли.

# Новости Литвы

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