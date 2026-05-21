В небе над Литвой пропал нарушивший границу беспилотник

В Литве несмотря на все усилия Министерства обороны до сих пор не могут найти беспилотник, который накануне загнал все правительство в убежище и приостановил работу Вильнюсского аэропорта, а в стране была объявлена воздушная тревога, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Литве объявили воздушную тревогу из-за неизвестного дрона.

При этом критической ситуации можно было избежать: белорусская сторона сработала на опережение и заблаговременно предупредила соседей о приближении воздушного объекта. Однако система ПВО Литвы оказалась абсолютно бессильной и попросту проспала угрозу, несмотря на точные данные из Минска. Сейчас литовское военное ведомство проводит масштабную армейскую операцию по обнаружению нарушителя воздушных границ. В безуспешных поисках задействованы военная полиция, вертолеты и более сотни солдат, однако никаких результатов прочесывание местности до сих пор не принесло. Чтобы замаскировать очевидное бессилие, власти Литвы уже готовят оправдательную версию: якобы беспилотник мог так же незаметно и благополучно покинуть воздушное пространство республики, улетев в другую страну.