Работа крупнейшего аэропорта Нью-Йорка была нарушена из-за повреждения взлетной полосы

Провал грунта на взлетно-посадочной полосе Нью-Йорка заставил тысячи пассажиров экстренно менять планы. По счастливой случайности ЧП обошлось без трагических последствий – гигантскую яму на рулежной дорожке вовремя заметил персонал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате инцидента были отменены сотни рейсов, еще столько же задержаны. Сейчас эксперты выясняют причины происшествия, так как подобные повреждения покрытия встречаются довольно редко. Аэропорт Ла-Гвардия – один из самых загруженных в регионе, который ежедневно принимает сотни бортов и ежегодно обслуживает миллионы человек. Даже временное нарушение его работы способно мгновенно парализовать все авиасообщение в США, заблокировав ключевые воздушные коридоры страны.