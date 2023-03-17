Во Франции задержали как минимум 217 участников протестов против пенсионной реформы

Новости Франции. Число задержанных за участие в протестах против пенсионной реформы в центре Парижа растет и, по последним данным, составляет минимум 217 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их обвиняют в погромах и поджогах после разгона стихийного митинга на площади Согласия. Полиция использовала против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Напомним, принятая накануне реформа предполагает повышение пенсионного возраста во Франции на два года и отмену «специальных» режимов для ряда трудных профессий.