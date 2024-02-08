Немецкие производители обеспокоены спадом производства. Например, сталевары Германии уверены, что причина в разрыве отношений с Россией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экспорт сократился, а в стране продукция не пользуется популярностью. К тому же выросли затраты на ее производство, в частности из-за подорожания энергоресурсов. В результате предприятия теряют потенциальный доход. А руководство вынужденно сокращает штат сотрудников.