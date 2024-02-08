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Немецкие производители обеспокоены спадом производства

08 февраля 2024 06:19
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Немецкие производители обеспокоены спадом производства. Например, сталевары Германии уверены, что причина в разрыве отношений с Россией и Беларусью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие производители обеспокоены спадом производства-1

Экспорт сократился, а в стране продукция не пользуется популярностью. К тому же выросли затраты на ее производство, в частности из-за подорожания энергоресурсов. В результате предприятия теряют потенциальный доход. А руководство вынужденно сокращает штат сотрудников.

# Кризис в ЕС # Новости Германии

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