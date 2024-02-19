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Сотрудники немецкой авиакомпании снова объявили забастовку

19 февраля 2024 18:09
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Проблемы с транспортным сообщением грозят Германии. Там стачку объявили сотрудники крупнейшей в стране авиакомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотрудники немецкой авиакомпании снова объявили забастовку-1

Профсоюз в очередной раз требует повысить оплату труда сотрудникам на 12,5 %. Начнется забастовка уже этой ночью. Пока она запланирована как суточная акция протеста. Тем не менее руководство уже бьет тревогу: по их скромным подсчетам, стачка парализует работу ключевых аэропортов страны – от Дюссельдорфа до Берлина – и затронет более 100 тысяч пассажиров. Впрочем, с предыдущей забастовки работников не прошло и двух недель. Тогда действия активистов стали причиной транспортного коллапса, но в управляющей компании все равно не сумели договориться с профсоюзами. Дело в том, что руководство предлагает не сиюминутное решение проблемы, а отложенные на будущее меры. Протестующие же устали переносить жизнь на потом.

# Акции протеста # Новости Германии

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