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Ситуацию в Красном море возьмут под постоянный контроль

20 февраля 2024 06:21
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Главы МИД ЕС согласовали старт миссии в Красном море. Ее основная цель – охрана торговых судов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ситуацию в Красном море возьмут под постоянный контроль-1

Затраты на операцию составят 8 миллионов евро. Она рассчитана на год. Ситуацию в зоне возьмут под постоянный контроль. В Евросоюзе надеются, что это поможет обеспечить безопасность в Красном море. Многие компании до сих пор выбирают более продолжительные и оттого дорогие маршруты из-за высокой вероятности атак хуситов.

# Международная политика

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