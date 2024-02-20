Ситуацию в Красном море возьмут под постоянный контроль

Затраты на операцию составят 8 миллионов евро. Она рассчитана на год. Ситуацию в зоне возьмут под постоянный контроль. В Евросоюзе надеются, что это поможет обеспечить безопасность в Красном море. Многие компании до сих пор выбирают более продолжительные и оттого дорогие маршруты из-за высокой вероятности атак хуситов.