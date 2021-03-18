Немецкая полиция спасла 101 контрабандного щенка. Их хотели продать на чёрном рынке в Бельгии

Новости Германии. На фоне пандемии в Европе вырос спрос на домашних животных, и в результате возник черный рынок торговли живым товаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. На фоне пандемии в Европе вырос спрос на домашних животных, и в результате возник черный рынок торговли живым товаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немецкая полиция пресекла попытку незаконной продажи собак. 101 щенка, вывезенного из Венгрии, спасли в ходе проверки на автомагистрали Германии. Четвероногих хотели переправить в Бельгию для продажи в зоомагазинах. Среди них представители популярных пород – чау-чау, таксы и кокер-спаниели.
Сейчас щенята находятся в приюте в Нюрнберге. Они попали туда с признаками истощения. Жителей призывают поддержать приют финансово, пока малышей лечат и держат на карантине. Когда закрыты границы, провезти собак в обход запретов пытаются как организованные банды, так и частные лица.