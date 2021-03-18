Прямой эфир

Немецкая полиция спасла 101 контрабандного щенка. Их хотели продать на чёрном рынке в Бельгии

18 марта 2021 09:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Германии. На фоне пандемии в Европе вырос спрос на домашних животных, и в результате возник черный рынок торговли живым товаром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкая полиция спасла 101 контрабандного щенка. Их хотели продать на чёрном рынке в Бельгии-1

Немецкая полиция пресекла попытку незаконной продажи собак. 101 щенка, вывезенного из Венгрии, спасли в ходе проверки на автомагистрали Германии. Четвероногих хотели переправить в Бельгию для продажи в зоомагазинах. Среди них представители популярных пород – чау-чау, таксы и кокер-спаниели.

Немецкая полиция спасла 101 контрабандного щенка. Их хотели продать на чёрном рынке в Бельгии-4

Сейчас щенята находятся в приюте в Нюрнберге. Они попали туда с признаками истощения. Жителей призывают поддержать приют финансово, пока малышей лечат и держат на карантине. Когда закрыты границы, провезти собак в обход запретов пытаются как организованные банды, так и частные лица.

# Контрабанда # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ужесточение эпидограничений в Польше и Словакии. В каких странах снова растёт заболеваемость коронавирусом?
18 марта 2021 09:50

Ужесточение эпидограничений в Польше и Словакии. В каких странах снова растёт заболеваемость коронавирусом?

Подробности стрельбы в Джорджии. Что известно о подозреваемом?
18 марта 2021 09:45

Подробности стрельбы в Джорджии. Что известно о подозреваемом?

В Афганистане взорвался автобус с госслужащими. Есть погибшие
18 марта 2021 09:42

В Афганистане взорвался автобус с госслужащими. Есть погибшие