Нехватка воды может привести к конфликту между государствами Евросоюза

В Европе может начаться битва за воду. О том, что в Евросоюзе возник дефицит этого жизненно необходимого ресурса, говорится в конфиденциальном документе Еврокомиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эксперты сообщают, что нехватка чистой воды, возникшая из-за климатических изменений, затронет буквально все аспекты жизни европейцев: от качества продуктов питания до промышленности, экономики и здравоохранения. По оценкам ЕК, каждая из стран-участниц будет отстаивать свой суверенитет над трансграничными и внутренними водными ресурсами, что может спровоцировать кризис внутри Союза. В некоторых регионах споры уже начались.

Так, правительство Каталонии, пострадавшей от засухи, требует от испанских властей отвести речную воду из соседнего Арагона. А во Франции в 2023-м произошли жесткие столкновения из-за планов создания водохранилищ. Всего же агентство по окружающей среде выявило 35 ключевых рисков для Европы, помимо воды, некоторые из которых находятся на катастрофическом уровне.