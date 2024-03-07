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ФСБ РФ нейтрализован гражданин Беларуси, готовивший теракт в Карелии

07 марта 2024 10:19
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ФСБ России пресекла попытку террористического акта в одном из административных зданий Карелии, которую подготавливал гражданин Беларуси по указанию украинских спецслужб. Об этом пишет ТАСС.

При попытке его задержания преступником был открыт огонь. В ходе боя он был нейтрализован. На месте преступления были найдены взрывное устройства, пистолет Макарова и боеприпасы. Сотрудники службы безопасности и местные жители не пострадали.

Было установлено, что агент собирал и передавал информацию о транспортной инфраструктуре и органах власти региона. Уголовное дело возбуждено по статьям, касающимся подготовки к террористическому акту.

# Теракт

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