Прямой эфир

Небольшие предприятия в Нидерландах массово заявляют о банкротстве

10 апреля 2023 20:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Нидерландов. В Нидерландах растет число обанкротившихся компаний. Их количество увеличилось более чем на 50 % только за первый квартал 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Небольшие предприятия в Нидерландах массово заявляют о банкротстве -1

В основном разорившиеся предприятия – это кафе, рестораны и различные розничные и интернет-магазины. Так, с января по март обанкротилась 781 компания. Среди причин такой печальной тенденции эксперты отмечают финансовые проблемы в стране в целом и в малом бизнесе в частности. Ключевыми сложностями специалисты называют подорожание энергоносителей и высокую инфляцию.

# Экономический кризис # Новости Нидерландов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Жители Чехии сокращают потребление газа и электричества из-за высоких цен
10 апреля 2023 20:33

Жители Чехии сокращают потребление газа и электричества из-за высоких цен

Беларусь призвала Запад воздержаться от поставок оружия в зоны конфликта
10 апреля 2023 20:27

Беларусь призвала Запад воздержаться от поставок оружия в зоны конфликта

Эксперты поделились прогнозами относительно дедолларизации в мире
10 апреля 2023 18:26

Эксперты поделились прогнозами относительно дедолларизации в мире