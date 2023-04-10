Небольшие предприятия в Нидерландах массово заявляют о банкротстве

Новости Нидерландов. В Нидерландах растет число обанкротившихся компаний. Их количество увеличилось более чем на 50 % только за первый квартал 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В основном разорившиеся предприятия – это кафе, рестораны и различные розничные и интернет-магазины. Так, с января по март обанкротилась 781 компания. Среди причин такой печальной тенденции эксперты отмечают финансовые проблемы в стране в целом и в малом бизнесе в частности. Ключевыми сложностями специалисты называют подорожание энергоносителей и высокую инфляцию.