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Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт

09 апреля 2019 08:21
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Гигантское песчаное облако нависло над городом Чуру в Индии . Местные жители запечатлели это природное явление.

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт-1

Как сообщает Daily Mail, песчаная буря приближается к городу из пустыни, расположенной неподалеку от него. Чтобы снять на видео масштабное облако, люди забираются на крыши домов.  

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт-4

Скриншот из видео

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт-6

Скриншот из видео

Облако растянулось по всему горизонту и приближалось к городу. Затем автор ролика снял чистое небо с другой стороны и показал контраст между явлениями.  

Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт-9

Скриншот из видео

Никто не пострадал. Однако буря нанесла вред урожаю.  

Огромный водяной смерч у малайзийского курорта. Очень страшный видеофакт (смотрите здесь).    

# Природные явления # Фотофакт

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