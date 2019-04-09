Неба не видно. Огромное песчаное облако нависло над городом в Индии: фотофакт

Гигантское песчаное облако нависло над городом Чуру в Индии . Местные жители запечатлели это природное явление.

Как сообщает Daily Mail, песчаная буря приближается к городу из пустыни, расположенной неподалеку от него. Чтобы снять на видео масштабное облако, люди забираются на крыши домов.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Облако растянулось по всему горизонту и приближалось к городу. Затем автор ролика снял чистое небо с другой стороны и показал контраст между явлениями.

Скриншот из видео