В Лондоне ввели ежедневный сбор за загрязнение воздуха автомобилями

Новости Великобритании. Таким образом, власти страны намерены уменьшить риск развития у людей астмы, рака и других серьёзных заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нововведения затронут дизельные машины старше четырех лет и бензиновые, которым больше 13. Размер сбора – эквивалент 16 долларов. Эту сумму водителям придётся выплачивать вдобавок к уже существующей плате за въезд в центр Лондона в размере 15 долларов в день.