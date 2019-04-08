В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз

Новости Великобритании. Регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он будет следить за соблюдением стандартов безопасности в интернете, а в случае их нарушения штрафовать компании, не соблюдающие нормы.
Кроме того, регулятор сможет принимать персональные меры против руководителей медиакомпаний, а также блокировать активы фирм.
Таким образом, власти Соединённого Королевства планируют бороться, в первую очередь, с экстремистскими материалами в Сети, преследованием, насилием, порнографией, криминальной активностью и терроризмом. Для финансирования проекта планируется ввести специальный сбор для высокотехнологических фирм.