Прямой эфир

В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз

08 апреля 2019 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз-1

Он будет следить за соблюдением стандартов безопасности в интернете, а в случае их нарушения штрафовать компании, не соблюдающие нормы.

Кроме того, регулятор сможет принимать персональные меры против руководителей медиакомпаний, а также блокировать активы фирм.

В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз-4

Таким образом, власти Соединённого Королевства планируют бороться, в первую очередь, с экстремистскими материалами в Сети, преследованием, насилием, порнографией, криминальной активностью и терроризмом. Для финансирования проекта планируется ввести специальный сбор для высокотехнологических фирм.

# Интернет # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего
08 апреля 2019 12:52

Возвращение на родину. Семейство панд покидает зоопарк Сан-Диего

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тайване
08 апреля 2019 09:23

Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в Тайване

Неизвестные устроили перестрелку на улице в Копенгагене
07 апреля 2019 13:00

Неизвестные устроили перестрелку на улице в Копенгагене