В Великобритании создадут регулятор для защиты от онлайн-угроз

Новости Великобритании. Регулятор для защиты пользователей от онлайн-угроз создадут в Великобритании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он будет следить за соблюдением стандартов безопасности в интернете, а в случае их нарушения штрафовать компании, не соблюдающие нормы.

Кроме того, регулятор сможет принимать персональные меры против руководителей медиакомпаний, а также блокировать активы фирм.