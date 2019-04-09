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Из-за бастующих учителей в Польше некому принимать экзамены

09 апреля 2019 06:50
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Новости Польши. Экзамены под угрозой: польские учителя объявили бессрочную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Из-за бастующих учителей в Польше некому принимать экзамены-1

Основное требование – увеличение заработной платы. Накануне по всей стране были закрыты более 150 детских садов, 100 начальных школ и около 30 лицеев. Сколько дней продлится стачка – неизвестно.

Из-за бастующих учителей в Польше некому принимать экзамены-4

А школьные экзамены должны начаться уже 10 апреля. В связи со сложившейся ситуацией, власти по всей стране ищут учителей, готовых заменить бастующих. Стать членом экзаменационной комиссии разрешено любому человеку с педагогическим образованием.

# Забастовка # Фотофакт

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