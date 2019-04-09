Из-за бастующих учителей в Польше некому принимать экзамены

Новости Польши. Экзамены под угрозой: польские учителя объявили бессрочную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основное требование – увеличение заработной платы. Накануне по всей стране были закрыты более 150 детских садов, 100 начальных школ и около 30 лицеев. Сколько дней продлится стачка – неизвестно.