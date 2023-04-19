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Европейская комиссия готова запретить импорт украинского зерна

19 апреля 2023 13:39
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Еврокомиссия готова ввести запрет на ввоз зерна из Украины в Европу. Такую информацию приводит Польское радио, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что окончательное решение со стороны ЕК будет принято после переговоров вице-президента Еврокомиссии Домбровскиса с представителями Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии, Румынии и Украины. Отмечается, что глава ЕК Урсула фон дер Ляйен готова представить варианты, которые могут способствовать урегулированию вопроса. Брюссель предложит увеличить помощь фермерам из государств Евросоюза, которые оказались в наиболее сложных условиях и понесли значительные потери из-за чрезмерных объемов украинской продукции.

На фоне протестов фермеров, которые оказались на грани банкротства, Польша, Венгрия, Словакия и Болгария ввели временный запрет на ввоз в свои страны продукции из Украины.

# Международная политика # Урсула фон дер Ляйен

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