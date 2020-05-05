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Названы лауреаты Пулитцеровской премии. Её в 2020 году вручали онлайн

05 мая 2020 16:22
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Новости мира. Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Названы лауреаты Пулитцеровской премии. Её в 2020 году вручали онлайн-1

В 2020 году на фоне пандемии коронавируса победителей объявили в режиме онлайн. Награду в номинации «Международный репортаж» получила газета The New York Times. Не оставили в стороне и тему глобального потепления. За материалы в этой области наградили корреспондентов The Washington Post.

Названы лауреаты Пулитцеровской премии. Её в 2020 году вручали онлайн-4

Пулитцеровская премия, названная в честь газетного магната Джозефа Пулитцера, одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее вручают ежегодно с 1917 года. Размер премии – 15 тысяч долларов.

# Международные награды

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