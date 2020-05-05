Названы лауреаты Пулитцеровской премии. Её в 2020 году вручали онлайн

Новости мира. Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости мира. Стали известны лауреаты Пулитцеровской премии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2020 году на фоне пандемии коронавируса победителей объявили в режиме онлайн. Награду в номинации «Международный репортаж» получила газета The New York Times. Не оставили в стороне и тему глобального потепления. За материалы в этой области наградили корреспондентов The Washington Post.
Пулитцеровская премия, названная в честь газетного магната Джозефа Пулитцера, одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Ее вручают ежегодно с 1917 года. Размер премии – 15 тысяч долларов.