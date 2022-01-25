НАТО должен был прекратить существовать. Французские депутаты обсуждают выход страны из Альянса

Новости Франции. Во французском парламенте подняли вопрос о выходе страны из НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С этим предложением депутаты обратились к главе французского внешнеполитического ведомства. По их мнению, Североатлантический блок должен был прекратить свое существование сразу после окончания холодной войны еще лет 30 назад. Но вместо этого он продолжает расширяться.

Большие сомнения вызывает и эффективность деятельности НАТО. Он провел много военных операций – на Балканах, в Афганистане и Ливии. И это вмешательство под эгидой защиты демократии дало абсолютно противоположный результат. Эти действия не принесли мира и не гарантировали безопасность самой Франции. Сам Альянс следует приоритетам, установленным Вашингтоном, однако Париж не разделяет их. По заявлению депутатов, США без конца пытаются сорвать любые попытки построить европейскую стратегическую автономию.