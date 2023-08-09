Прямой эфир

Наплыв мигрантов в Италии: один из островов страны переполнен

09 августа 2023 21:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Италии. Италия не справляется с наплывом мигрантов. Остров Лампедуза – одна из любимых остановок приезжих, но он уже просто переполнен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наплыв мигрантов в Италии: один из островов страны переполнен-1

Оттуда местные власти начинают переселять гостей. Однако лодки с мигрантами прибывают снова и снова. Всего пару дней назад, пытаясь добраться до острова, погибли более 40 человек. Переполненная лодка потерпела крушение. Однако опасность маршрута не останавливает отчаянных жителей.

# Беженцы # Новости Италии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Компании Европы потеряли 100 млрд евро после ухода с российского рынка
09 августа 2023 21:20

Компании Европы потеряли 100 млрд евро после ухода с российского рынка

Рабочие в Лос-Анджелесе требуют повышения заработной платы
09 августа 2023 21:18

Рабочие в Лос-Анджелесе требуют повышения заработной платы

Повстанцы, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства
09 августа 2023 21:17

Повстанцы, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства