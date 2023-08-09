Наплыв мигрантов в Италии: один из островов страны переполнен

Новости Италии. Италия не справляется с наплывом мигрантов. Остров Лампедуза – одна из любимых остановок приезжих, но он уже просто переполнен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оттуда местные власти начинают переселять гостей. Однако лодки с мигрантами прибывают снова и снова. Всего пару дней назад, пытаясь добраться до острова, погибли более 40 человек. Переполненная лодка потерпела крушение. Однако опасность маршрута не останавливает отчаянных жителей.