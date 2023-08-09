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Повстанцы, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства

09 августа 2023 21:17
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Повстанцы, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства. Ранее руководством страны было принято решение о его закрытии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Повстанцы, захватившие власть в Нигере, обвинили Францию в нарушении воздушного пространства-1

Кроме того, Нигер обвиняет Париж в атаке нацгвардии. В связи с этим отдано распоряжение повысить уровень угрозы в африканской стране. В столице уже создают добровольческие отряды. В случае вторжения они будут содействовать местным вооруженным силам. Официальный представитель Военного совета Нигера записал видеообращение, в котором призвал население страны сохранять бдительность. Франция отрицает все обвинения правительства африканской страны.

# Международная политика # Фотофакт

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