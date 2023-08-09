Компании Европы потеряли 100 млрд евро после ухода с российского рынка

Европейские компании потеряли минимум 100 миллиардов евро после ухода с российского рынка. Об этом сообщает издание Financial Times, ссылаясь на исследование экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наибольшие траты понесли нефтегазовые компании. Убытки в этой отрасли составили более 40 миллиардов евро. Порядка 13 миллиардов потеряли промышленные компании, в том числе автомобильные производители. Сильно пострадали и финансовые корпорации, особенно банки. Они зарегистрировали списания и другие расходы на сумму 17,5 миллиарда евро.