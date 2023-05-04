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Нападение на школу в Пакистане – убиты семь учителей

04 мая 2023 20:43
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Новости Пакистана. В Пакистане совершено нападение на школу. Убиты семь учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Нападение на школу в Пакистане – убиты семь учителей-1

Стрельба внутри здания началась в тот момент, когда в школе должен был проводиться экзамен среди младших классов. Представитель местной полиции заявил о том, что пока рано говорить о мотивах нападения. Ведется расследование. При этом, как сообщают местные СМИ, за нападением могут стоять группировки из движения «Талибан». 

# Нападение # Новости Пакистана # Фотофакт

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