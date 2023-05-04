Нападение на школу в Пакистане – убиты семь учителей

Стрельба внутри здания началась в тот момент, когда в школе должен был проводиться экзамен среди младших классов. Представитель местной полиции заявил о том, что пока рано говорить о мотивах нападения. Ведется расследование. При этом, как сообщают местные СМИ, за нападением могут стоять группировки из движения «Талибан».