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В Белом доме заявили, что в США без работы могут остаться 8 млн человек

04 мая 2023 19:34
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Новости США. Миллионы безработных и падение ВВП. Затяжной сценарий дефолта в США может привести к тяжелейшему кризису за последние десятилетия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

В Белом доме заявили, что в США без работы могут остаться 8 млн человек-1

Согласно прогнозам экономических консультантов при Белом доме, уже в конце этого года потерять работу могут более 8 миллионов человек. При этом ВВП упадет минимум на 6 %. К числу возможных последствий продолжительного дефолта США также относится повышение безработицы на 5 % и обрушение фондовых рынков примерно на 45 %. А все серьезные негативные последствия для экономики могут сохраняться минимум до начала 2024 года, отмечают эксперты.  

# Экономический кризис # Новости США # Фотофакт

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