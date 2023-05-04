В Белом доме заявили, что в США без работы могут остаться 8 млн человек

Согласно прогнозам экономических консультантов при Белом доме, уже в конце этого года потерять работу могут более 8 миллионов человек. При этом ВВП упадет минимум на 6 %. К числу возможных последствий продолжительного дефолта США также относится повышение безработицы на 5 % и обрушение фондовых рынков примерно на 45 %. А все серьезные негативные последствия для экономики могут сохраняться минимум до начала 2024 года, отмечают эксперты.